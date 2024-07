Jeżeli mielibyśmy wymieniać kultowe postaci polskich komedii to na pewno jedno z czołowych miejsc zajęłaby Kasia Solska z "Kogel-Mogel". Wykreowana przez Grażynę Błęcką-Kolską postać to już pewien fenomen i wzór dla twórców seriali i filmów komediowych. Sama zainteresowana nie zdecydowała się jednak odcinać kuponów od popularności i na lata zniknęła z show-biznesu, grając od czasu do czasu w ambitnych produkcjach Jana Kolskiego.

Reklama

Kilka miesięcy temu Grażyna powróciła i przypomniała o sobie. Aktorka zagrała gościnnie w "M jak miłość", a wczoraj przyszła na premierowy pokaz serialu "Misja Afganistan". Tak prezentowała się w czarnej stylizacji. Przypomina jeszcze Kasię Solską?

Reklama

Zobacz więcej zdjęć z premiery serialu "Misja Afganistan":