"Kogel Mogel": Tak dziś wygląda koleżanka Kasi Solskiej ze studiów! [ZDJĘCIA]

Trwają prace nad czwartą częścią filmu "Kogel Mogel", ale wszyscy z entuzjazmem wracamy do dwóch pierwszych, które stały się kultowe. W drugiej odsłonie komedii pojawiła się przyjaciółka Pawła, którą zagrała seksowna Jolanta Nowak! Co dziś robi i czym zajmuje się aktorka? To ją uwodził docent Wolański w "Koglu Moglu". Co dziś robi filmowa Paulina? Jolanta Nowak w "Koglu Moglu" zagrała epizod, ale zapadła widzom w pamięć. Seksowna, ponętna blondynka oczarowała docenta Wolańskiego, któremu po wielu próbach udało się ją poderwać! Oczywiście na krótko, gdyż w umizgach w tunelu Pawła przeszkodziła im rozwścieczona Basia Wolańska, żona docenta! Tę scenę pamięta chyba każdy z nas! Przyjaźń między kobietą a mężczyzną jest możliwa, ale tylko erotyczna. Tak twierdził docent Wolański, który był pod wielkim wrażeniem wdzięków Pauliny! Co dziś robi Jolanta Nowak, która wcieliła się w rolę Pauliny? Nowak była nadzieją polskiego kina. W latach 80. i 90. zagrała w wielu kultowych produkcjach - m.in. „Och Karol", „Życie wewnętrzne", „Porno" czy oczywiście „Galimatias, czyli kogel-mogel II". W filmach i serialach grała mniej więcej do 1990 roku. Wówczas wyjechała do Niemiec. Tajemnicą zostaje to, czym się tam zajęła. Do Polski wracała sporadycznie. Ostatni raz w 2016 roku na jubileusz Zdzisława Wardejna, czyli filmowego docenta Wolańskiego. W 2005 roku na chwilę wróciła do aktorstwa - zagrała epizod w serialu "Pensjonat pod różą" w Polsacie! Dziś Jolanta Nowak ma 61 lat i wciąż...