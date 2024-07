Filmy "Kogel Mogel" oraz "Galimatias, czyli Kogel Mogel II" cieszą się nieustającą popularnością, widzowie często więc zastanawiają się, co dzieje się z niektórymi aktorami, którzy zagrali w kultowej produkcji - nie wszyscy bowiem do dziś są tak aktywni zawodowo jak m.in. Ewa Kasprzyk (Barbara Wolańska) czy Grażyna Błęcka-Kolska (Kasia Solska). Jak dziś wygląda filmowa Wanda, przyjaciółka Kaśki? Zobaczcie!

"Kogel Mogel" - jak dziś wyglądają bohaterowie filmu?

Elżbieta Panas w filmie "Kogel Mogel" zagrała Wandę, najlepszą przyjaciółkę Kasi Solskiej. Była to stosunkowo mała rola, ale bardzo znacząca. W końcu to zapłakana Wandzia poinformowała wszystkich, że ślubu ze Staszkiem Kolasem nie będzie "bo Kaśka uciekła". Resztę doskonale znacie... Co dziś robi i jak wygląda Panas?

mat. prasowe

Elżbieta Panas w latach 80. była rozchwytywaną aktorką, choć grała głównie epizody. Zagrała w takich produkcjach jak „Wielki Szu”, „Jak się pozbyć czarnego kota”, „Och, Karol” a potem, w 1988 roku, w „Koglu Moglu”. Po sukcesie produkcji, wraz z mężem, piłkarzem Henrykiem Apostelem, wyjechali do USA. W 1997 roku wróciła do Polski - dostała rolę w serialu „Klan”, pojawiła się również w „Samym życiu”, „Na dobre i na złe” czy „Lekarzach”. Niedawno zaś zagrała matkę Czarnej w hicie TV 4 - „Święty”. Na zdjęciu poniżej Panas z Januszem Piechocińskim podczas jubileuszu 30-lecia komedii "Och, Karol" (2015 rok).

VIPHOTO/East News

Elżbieta Panas ma również tytuł najlepszej golfistki wśród polskich aktorek. Gwiazda jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet i wielką popularyzatorką tego sportu.

Golf jest dyscypliną bardzo techniczną, trudną, wymagającą poświęcenia. Ale ja lubię wyzwania - mówiła w jednym z wywiadów Panas.

Którą rolę Panas pamiętacie najbardziej?

