Najbardziej popularne gwiazdy nawet kilka razy w miesiącu są gośćmi prestiżowych gal, premier filmowych czy pokazów mody. Na każdym takim wydarzeniu chcą oczywiście zaprezentować się z jak najlepszej strony. Największym faux pas jest pokazanie się publicznie dwa razy w tej samej kreacji. Spostrzegawcze oczy dziennikarzy od razu wychwytują takie wpadki i od razu piętnują taką aktorkę czy piosenkarkę.

Dlatego znane osoby zamiast kupować kolejne sukienki wypożyczają je z showroomów czy bezpośrednio od zaprzyjaźnionych projektantów. Jednak kreatorzy mody też muszą się z czegoś utrzymywać. W najnowszym numerze dwutygodnika "Grazia" Gosia Baczyńska postanowiła wylać cały żal dotyczący zaistniałej sytuacji.

Te ostre słowa spowodowane są aferą sukienkową, w której wystąpiły Małgorzata Kożuchowska i Anna Szarek. Aktorce znanej z komedii "Last Minute" media zarzuciły, że kopiuje styl gwiazdy serialu "Rodzinka.pl". Obie gwiazdy dość często na ściankach pozują w prawie identycznych kreacjach od Gosi Baczyńskiej, które rzekomo wypożyczają z atelier projektantki. Prawda jest zupełnie inna, gdyż obie mają w swoich szafach po własnym, zakupiony egzemplarzu kreacji.

- Atelier projektanta to nie showroom, z którego każdy może pożyczyć sukienkę. Mnie także zdarza się ubrać którąś z moich "muz", a nawet specjalnie da nich uszyć kreację, tak jak da Małgosi Kożuchowskiej i Mai Ostaszewskiej, ae zdarza się to bardzo rzadko i na szczególne okazje. Nie ubieram też gwiazd na moje pokazy, a jeżeli pojawiają się w czymś ode mnie to dlatego, że mają to w szafie - dodaje projektantka.