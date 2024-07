Krzysztof Gojdź chce zakończyć "wojnę" z Tomaszem Terlikowskim! Poszło o aborcję i mocny wpis Krzysztofa Gojdzia na temat jego pacjentki, która została zgwałcona przez swojego ojczyma. Lekarz gwiazd zwrócił się z pytaniem do Małgorzaty Terlikowskiej, czy ofiary gwałtu powinny rodzić dzieci. Głos w sprawie zabrał Tomasz Terlikowski, mąż publicystki, który ostro zaatakował Gojdzia.

Reklama

Wojna Krzysztofa Gojdzia i Tomasza Terlikowskiego

Krzysztof Gojdź jest za tym, aby każda kobieta miała wolność wyboru. Nie potrafi zrozumieć, dlaczego niektórzy potępiają kobiety, które chcą przerwać ciążę, do której doszło w wyniku gwałtu. Dlatego też w swoim wpisie skierował pytanie do Małgorzaty Terlikowskiej:

I tu jest moje publiczne pytanie do p. Małgorzaty Terlikowskiej (i wszystkich kościelnych fanatycznek): co byś zrobiła na jej miejscu Gosiu? Co byś poradziła tej dziewczynie? Do biskupów, księży i części posłów: czy w sytuacjach potwornego gwałtu tez jesteście za rodzeniem narażając kobietę na cierpienie psychiczne? Poradzicie jej się modlić, kiedy ona straciła po tym wszystkim wiarę w Boga, ludzi i normalny świat...

Głos w sprawie zabrał Tomasz Terlikowski, publicysta i działacz katolicki. Dziennikarz uważa, że aborcja nie pomoże w niczym skrzywdzonej kobiecie, a wręcz przeciwnie - pogłębi jej traumę. Sugeruje również, że Ci, którzy popierają aborcję, są "ponownymi gwałcicielami", którzy mocną krzywdzą kobiety:

Nie jestem swoją żoną, ale odpowiadam w swoim imieniu. To wstrząsająca historia. Nie ma wątpliwości. Ale aborcja w niczym tej dziewczynie nie pomogła. Ona - jeszcze przez wiele lat po tym, co się stało, będzie leczyła traumę poaborcyjną. Może będzie mogła nosić mini, może uda jej się zapomnieć o zbrodni, jakiej dopuścił się jej ojczym, ale będzie w niej zupełnie inna rana. Rana po dziecku, rana po żywym człowieku, który nie był winny zbrodni, jakiej się na niej dopuszczono. Rany psychiczne, syndrom poaborcyjny to rany, które są o wiele głębsze, niż rany fizyczne. I chciałem napisać doktorowi Krzysztofowi Gójdziowi i innym fanatykom aborcyjnym, że aborcja nie leczy traumy gwałtu, a radykalnie ją pogłębia. A ci, którzy sugerują kobietom aborcje po gwałcie, są w istocie ponownymi gwałcicielami, ludźmi, którzy głęboko krzywdzą kobiety. Nie jest postępowaniem humanitarnym ponowne krzywdzenie kobiety. Nie ma to nic wspólnego ze współczuciem. A ten, dość brzydki tekst, jest wyłącznie próbą emocjonalnego szantażu, tak byśmy uznali, że zamordowanie niewinnej istoty ludzkiej może pomóc innej istocie ludzkiej w rozprawieniu się z traumą.

Teraz, w swoim najnowszym poście, Krzysztof Gojdź chce raz na zawsze zakończyć dyskusję z Terlikowskim. Padły mocne słowa. Lekarz gwiazd stwierdził, że Terlikowski swoimi słowami obraził jego matkę, na co nie wyraża zgody. Gojdź współczuje również dzieciom państwa Terlikowskich, którzy według niego zostaną wychowane w mowie nienawiści:

Zobacz także

Katolik-Celebryta p. Terlikowski, publicznie sugeruje, że jestem gwałcicielem i fanatykiem aborcyjnym. Licz się chłopie z chamskimi słowami. To Ty właśnie dokonujesz gwałtu na wolności wyboru kobiet w trudnych sytuacjach życiowych. Obrażasz też moją mamę, sugerując że mnie źle wychowała. Od niej wara gnojku! Moja matka jest świętością!!! Jest najwspanialszą kobietą, którą kocham i która całe swoje życie poświęciła aby mnie wykształcić i wychować na człowieka z empatią, kochającego ludzi i świat. W przeciwieństwie do Twojego wychowania na człowieka ziejącego nienawiścią do drugiej osoby o innym światopoglądzie. Współczuć można Twoim dzieciom wychowywanym w mowie nienawiści. Ta Twoja postawa jest typową dla fanatyka religijnego i pseudokatolika - nienawiść do ludzi o innych poglądach.

Gojdź zarzuca też Terlikowskiemu średniowieczne poglądy:

Fanatyczni Islamiści też nienawidzą wszystkich myślących inaczej. A to już jest krok od zabijania. Myślę, że chętnie przywróciłbyś średniowieczne metody palenia na stosie. Pora zakończyć tę "dyskusję". Odwal się chłopie od kobiet, daj im wolność wyboru. A mnie możesz atakować bo totalnie zlewam opinie osób Twojego pokroju.

Po czyjej stronie jesteście w tym konflikcie?

Zobacz także: Co zrobić, gdy pękła prezerwatywa?

Od tego wpisu rozpoczęła się medialna wojna pomiędzy Gojdziem a Terlikowskim.

Facebook

Reklama

Krzysztof Gojdź pragnie, aby kobiety miały wolność wyboru!