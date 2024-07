Małgorzata Kożuchowska to super gwiazda, ale jak każdy człowiek musi jeść. Na planie "Drugiej szansy" zdjęcia się przedłużyły i Kożuchowska dotarła do barowozu ostatnia i... dowiedziała się, że zabrakło jedzenia. Zobacz filmik na którym aktorka pyta ostatkiem sił czy coś jeszcze zostało. Widać, że gwiazda ma duży dystans do siebie, a na planie serialu panuje świetna atmosfera na żarty, żarciki :).

Co jest na obiad? - pyta Małgosia Kożuchowska Kaczka! To wspaniale, ale jeszcze zostało dla mnie coś? Nie proszę pani, już nic nie ma! - ojejej...

Filmik nagrał młody aktor Maciej Musiałowski, który gra w "Drugiej szansie" postać Ksawerego.

Widzieliście kiedykolwiek Kożuchowską w takim wydaniu? :)

Małgorzata Kożuchowska jada normalnie, a wygląda niesamowicie.