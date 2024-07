Kariera Rafała Maślaka, odkąd pojawił się na kilku branżowych imprezach, nabrała rozpędu. Już niedługo Mister Polski pojawi się w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie ma szansę na zajęcie naprawdę wysokiego miejsca, zwłaszcza, że będzie partnerować mu gwiazda "Klanu" - Agnieszka Kaczorowska. Przypomnijmy: Kaczorowska zatańczy z Maślakiem? Mamy komentarz Mistera Polski

Rafał nie bez powodu otrzymał tytuł najprzystojniejszego mężczyzny w Polsce. Gwiazdor może pochwalić się perfekcyjnie zbudowanym ciałem. Jest ideałem dla wielu kobiet, jak i mężczyzn. Maślak codziennie otrzymuje od swoich fanów nie tylko wyrazy sympatii i podziwu, ale taż... propozycje seksu. Najczęściej w prywatnych wiadomościach znajdują się roznegliżowane zdjęcia dziewczyn, która chcą spędzić z nim noc.

Mister Polski podobne fotki otrzymuje również od wielu chłopaków. Nagie zdjęcia jego fanów nie robią jednak na nim wrażenia. Na swoim blogu opowiedział, jak reaguje na setki takich wiadomości:

Jako, ze jestem strażakiem ochotnikiem, nie wspomnę o pożarach, które wzniecane są nie tylko podczas upałów, ale i gradobicia oraz wichur: I stały tekst: Cała płonę, ugaś mnie swoim wężem. itp. Posiadłem też dużą wiedzę na temat biustów silikonowych i ich wielkości oraz rodzajów i wiem, gdzie w Polsce jest zagłębie tego biznesu :-) Przyznam się Wam, że niestety jestem uczulony na silikon i dużo propozycji odpada już na dzień dobry. Sorry, ale już tak mam i tego nie zmienię.To są i tak jeszcze soft propozycje. Są odważniejsze i praktycznie do wyboru do koloru. Również chłopacy przysyłają nagie fotki, czekając na odzew z mojej strony. np.podpisując zdjęcie: i może być ? Co jest na fotce można się domyśleć. Nie wiem, czego oczekują, czy może fotki zwrotnej, ale chyba nie, bo bym ich chyba mocno zawstydził. - pisze Rafał na swoim blogu