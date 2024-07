1 z 8

Program The Voice of Poland wkroczył już w decydującą fazę odcinków na żywo, a za każdym razem z show żegnają się kolejni uczestnicy. Sporo uwagi przyciągają też sławni jurorzy, a już szczególnie ciężarna Justyna Steczkowska. Przypomnijmy: Ciężarna Steczkowska zachwyciła swoimi kreacjami

Już w najbliższą sobotę kolejny odcinek The Voice of Poland, a my mamy dla was zdjęcia zza kulis programu, na których można zobaczyć, gdzie i w jakich warunkach gwiazdy przygotowują się do show. Studio ATM w Warszawie, gdzie realizowane są odcinki na żywo The Voice, wyposażone jest w garderoby o bardzo wysokim standardzie. Justyna Steczkowska, Patrycja Markowska czy Maciej Musiał mają do dyspozycji klimatyzowane pokoje z dostępem do internetu, telefonem i łazienką z prysznicem. Znalazło się też miejsce na aneksy kuchenne i sypialnie, a ostatnio poprawki makijażu mają miejsce w specjalnych charakteryzatorniach.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają garderoby gwiazd The Voice of Poland. Jest luksusowo?