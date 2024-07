Gala AmfAR to nieodzowny element każdego Festiwalu Filmowego w Cannes. Ta wielka kolacja połączona z akcją charytatywną na rzecz walki z AIDS, co roku ściąga do siebie dziesiątki największych gwiazd z całego świata.

Tym razem paparazzi przyłapali kilka gwiazd w drodze na tę słynną galę. Dita Von Teese, jak zwykle wyglądała oszałamiająco. Gwiazda miała na sobie piękną, aksamitną suknię z kolekcji Ulyany Sergeenko Couture. Zaś Kylie Minogue postawiła raz jeszcze na projekt z metką Roberto Cavalliego. Podobnie jak ona na biel, tylko, że od Valentino postawiła Mila Jovovich. Jej romantyczny krój doskonale pasował do top modelki.

Na gali nie mogło zabraknąć również Paris Hilton. Gwiazda, która od kilkunastu dni stacjonuje w Cannes również pojawiła się na Gali AmfAR.

