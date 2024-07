Monika Tumińska, twórczyni bloga Hair by M1, która na stałe współpracuje z magazynem "Flesz. Gwiazdy i Styl" przygotowała dla was tym razem instruktaż na modny zawijaniec z warkocza. Ta fryzura doskonale sprawdzi się na co dzień. Zatem do dzieła!

Fryzura krok po kroku: zawijaniec z warkocza

Natapiruj włosy nad czołem i zwiąż je wysoko w kucyk, Włosy z kucyka zapleć w warkocz, Warkocz zaplataj bardzo ściśle. Jego koniec zwiąż cienką gumką, Warkocz podwiń do góry, a jego koniec ułóż na gumce, Podepnij warkocz kilkoma wsuwkami. Całość utrwal lakierem, I gotowe!

Zajrzyjcie do galerii z instruktażowymi zdjęciami: