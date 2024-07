Za nami ogromne emocje związane z jednym z najpopularniejszych talent-show w Polsce. "X-Factor" po wielu tygodniach oczekiwania wkroczył w decydującą fazę i przed kilkoma minutami poznaliśmy nazwiska szczęśliwców, którzy powalczą za tydzień o główną nagrodę. Zanim jednak do tego doszło, byliśmy świadkami fantastycznych występów, czwórki uczestników, którzy pozostali w programie: Marty Bijan, Anny Tacikowskiej, Artema Furmana i Kuby Jonkisza.

Reklama

Tydzień temu z rywalizacji odpadły dwa zespoły spod skrzydeł Kuby Wojewódzkiego. Jak stwierdził dziś juror - spodziewał się takiej decyzji. Nie od dziś wiadomo, że w tego typu programach, gdzie śpiewane są głównie covery, grupy muzyczne nie mają szczęścia i zazwyczaj odpadają w początkowej fazie programów na żywo. Dotarcie aż dwóch grup do ćwierćfinału to i tak wielki sukces.

Zobacz: Uczestnicy w walce o finał zaśpiewają po dwa utwory. Wiemy jakie

W dzisiejszym odcinku każdy zaśpiewał po dwa utwory - jeden to wielki hit, który zna każdy z nas, drugi - przebój grupy The Beatles. Dużo emocji wzbudził występ Anny Tacikowskiej z grupy Tatiany. Kiedy śpiewała kultowy numer grupy The Beatles, na widowni pojawiło się mnóstwo kartek z napisem "My Friends". Jurorzy nie szczędzili jej komplementów, a sama uczestniczka po słowach Kuby nie mogła powstrzymać wzruszenia.

Po wszystkich wykonaniach, prowadząca show Patricia Kazadi przeszła do najmniej przyjemnej części odcinka - ogłoszenia wyników. Dziś emocje były większe niż zwykle, bowiem stawka nie była nigdy tak wysoko jak teraz. Jako pierwsi do finału przeszła wspomniana wcześniej Anna Tacikowska, jako drugi przeszedł Artem Furman. W dogrywce usłyszeliśmy Martę Bijan i Jakuba Jonkisza. Większe poparcie wśród jurorów miała Marta, która dołączyła do dwójki pozostałych finalistów.

Zobacz także

Zobacz: Ewa Farna niczym amerykańska wokalistka

Reklama

Ćwierćfinał "X-Factor":