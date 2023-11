W programie mogła liczyć na wsparcie Małgosi Rozenek - Majdan, która podczas finału nie kryła dumy z rozwoju dziewczyn, a na swoim Instagramie napisała:

Dziewczyny, te kilka miesięcy były nie tylko dla Was, ale i dla mnie, naprawdę wyjątkowe. Czas spędzony z Wami w pałacu w Rozalinie będę pamiętać już na zawsze. Wszystkie możecie być z siebie dumne, bo włożyłyście masę pracy i serca w Waszą zmianę. Był to dla mnie ogromny zaszczyt być jej świadkiem. Gdy oglądałam dzisiejszy finał, wzruszyłam się bardzo. Magdo, gratuluję Ci z całego serca wygranej. I pamiętajcie, że choć zwyciężczyni jest oficjalnie jedna, wszystkie jesteście wygrane. Pamiętajcie, trzymam za Was mocno kciuki i... będę się Wam uważnie przypatrywać.