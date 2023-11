2 z 8

Patrycja Wieja

Patrycja Wieja to zwyciężczyni pierwszej edycji programu "Projekt Lady". Pochodząca z Bielska-Białej dziewczyna zgłosiła się do show, ponieważ chciała zerwać z dotychczasowym życiem. Dziewczyna przerwała studia i wyjechała za granicę, gdzie tańczyła w nocnych klubach. Jej znakiem rozpoznawczym były kuse spódniczki i mocny makijaż. Dopiero mentorki oraz Małgorzata Rozenek-Majdan przekonały ją do tego, że wygląd nie jest najważniejszy. Ważne jest to, co mamy w głowach!

Patrycja Wieja tuż po zakończeniu show rozpoczęła treningi, dzięki którym została instruktorką fitness. Dziewczyna prowadzi zajęcia w klubach. Patrycja Wieja jest szczęśliwa, ponieważ w końcu robi to, co kocha najbardziej!

