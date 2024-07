Hejterka przeprosiła Filipa Chajzera! Okazuje się, że dziennikarz otrzymał wiadomość z przeprosinami od internautki - Ireny D., która wcześniej zaatakowała go na Facebooku. Kobieta zarzucała Filipowi Chajzerowi, że wykorzystuje śmierć swojego dziecka do robienia kariery. Gwiazdor TVN opublikował wiadomość od kobiety, żeby pokazać swoim fanom jak okrutni mogą być ludzie.

To bardzo dla mnie trudne ale wkleję posta od uroczej brunetki, Pani Irenki. Mam nadzieję, że to pomoże zrozumieć Państwu ile siana można mieć w pustym łbie... To może być moja albo Twoja sąsiadka, uśmiechnięta, uczynna, miła a pod deklem... takie zło. Żeby los był dla tego tępaka łaskawy... A jeśli to fejkowe konto to też chciałbym spotkać autora osobiście...

Tajemnicza pani Irena D. w ostrych słowach zaatakowała Filipa Chajzera poruszając jego najczulszy punkt- śmierć jego syna.

Panie Chajzer Smierc syna niczego Nie Nauczyla! Wyglada na to ze Nawet POmoga w robieniu karieru. Ale sPOtka pana Nastepna tragedia i to nie jedna! Do puki Doputy nie zacznie Pan szanowac inych Pana Syn nie zazna sPOkoju !, - napisała Irena D. (pis. oryginalna).

Okazuje się, że sprawa znalazła swój finał. Kobieta po raz kolejny napisała do Filipa Chajzera. Internautka przeprasza dziennikarza i prosi o wybaczenie:

Szanowny Panie Chajzer Jest mi Ogromnie Przykro ze obrazilam Pana i Pana uczucia. Nie jestem w stanie wytlumaczyc co mna kierowalo Nie znam Pana i nie mialam zadnych powodow zeby wpisac tak bezmyslny i obrazliwy wpis, Moje bezmyslne zachowanie sprawilo Panu wiele bolu! Jedynie co moge zrobic To Bardzo serdecznie i z glebi serca Pana Przeprosic! Bo Pan nie zasluzyl na zadna zniewage!! Bede sie Modlic zeby Pan mi wybaczyl! Jeszcze raz bardzo bardzo serdecznie Pana przepraszam, Irena- napisała hejterka (pis. oryginalna).

Jak skomentował jej słowa sam Filip Chajzer? Dziennikarz przyznał, że wcześniejsza wiadomość pani Ireny D. była dla niego ogromnym ciosem.

Jest i finał tej smutnej historii. Chyba nie najgorszy. Puenta? Nikt w internecie nie jest anonimowy a słowa, nawet wirtualne mogą zadawać najgorsze ciosy, w samo serce. Koniec - napisał Chajzer.

Jesteście zaskoczeni reakcją hejterki Filipa Chajzera?

Internautka przeprasza Filipa Chajzera na Facebooku.

Dziennikarz został zaatakowany w sieci.

Filip Chajzer dostaje po kilka takich wiadomości miesięcznie!