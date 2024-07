Jeden z najprzystojniejszych polskich aktorów, miłośnik elegancji i dobrego smaku, Filip Bobek, opowiedział ostatnio o tym, jak wygląda jego sypialnia. Okazuje się, że aktor jest pedantem (zaskoczeni?) i w swoim mieszkaniu dba o to by panował ciągły porządek, szczególną uwagę zwracając na łóżko. Jak wiadomo - jest to miejsce, w którym regeneruje się siły po męczącym dniu.

Reklama

O byciu pedantem i swoich nawykach aktor w dość romantycznym tonie opowiedział na łamach miesięcznika "Elle":

- W moim łóżku jest zawsze pachnąco i czysto. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że leżę w nim, a w tyłek drapią mnie okruchy bułki. Poza tym staram się nie wnosić do łóżka problemów z pracy. To miejsce intymne, prywatne. Odpoczywają w nim też moi znajomi po wspólnym pieczeniu pierników. Zawinięci w koce pijemy herbatę i gadamy do rana.

Filip przyznał też, że czasami w sypialni zdarza mu się czytać scenariusze przed snem. Facet idealny. A jaka jest według niego kobieta ideala? Przypomnijmy: Bobek zdradza swój ideał

Reklama

Filip Bobek i inne gwiazdy na premierze polskiego "Harper's Bazaar":