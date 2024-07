Informowaliśmy was wczoraj, że Edyta Pazura zdecydowała się zamknąć swój profil na Facebooku. Żona aktora była do tej pory niezwykle aktywna w sieci, co często prowokowało też wiele publikacji na jej temat. W końcu jednak uznała, że lepiej będzie, jeśli stworzy całkowicie prywatny profil tylko dla najbliższych znajomych. Przypomnijmy: Edyta Pazura ma dość! Zamknęła swój profil na Facebooku

Teraz do podobnych wniosków doszła Marina Łuczenko. Wokalistka do tej pory posiadała dwa profile na Facebooku - fanpejdż oraz ten przeznaczony do znajomych, który pozostawał też otwarty dla jej fanów. Śliczna celebrytka uznała jednak, że konieczne jest stworzenie kolejnego - tym razem przeznaczonego tylko dla osób, z którymi blisko się trzyma. Poinformowała o tym swoich, jak sama określa, "ziomeczków".

Tak , mam nowy PRYWATNY profil- TYLKO dla ZNAJOMYCH . Nie chce, żeby więcej moje wpisy były na pudelkach WTF? Tak więc wszystkich moich ziomeczków zapraszam tu - czytamy na Facebooku Mariny.

Dodajecie na Facebooku do znajomych gwiazdy, nawet jeśli nigdy się nie poznaliście osobiście?

