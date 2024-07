Ewa Wachowicz seksownym zdjęciem biustu zachęca do... Czego? Pomocy w kuchni! Wachowicz już od dawna piecze świąteczne pierniczki w ilościach hurtowych. Codziennie można znaleźć na jej fanpejdżu zdjęcia smakowitych ciast i ciasteczek. Wachowicz chyba jednak nie chce być sama w kuchni i wolałaby, żeby ktoś jej pomógł. Znalazła na to sposób. Jaki?

Wstawiła prowokacyjne zdjęcie na Facebooka z podpisem:

Jak zainteresować mężczyzn pracą w kuchni... :-) Posted by Ewa Wachowicz on 21 grudnia 2015

Trzeba przyznać, że Ewa Wachowicz jest odważna, komentarze są prawie od samych zachwyconych mężczyzn, którzy z chęcią by jej pomogli w robieniu pierniczków. A kobiety dziękują jurorce Top Chefa za radę i inspirację.

A Wam jak się podoba takie kuszenie... znaczy pieczenie? :)

Ewa Wachowicz świąteczne gotowanie zaczęła już ponad tydzień temu. Tu lepi pierogi:

Dziś polska premiera "Gwiezdnych Wojen". Domownicy wybierają się do kina, a ja szykuję święta:-) Dziewczyny, niech MOC będzie z nami!

Posted by Ewa Wachowicz on 17 grudnia 2015