Ewa Wachowicz ocenia Lewandowską i Chodakowską

Ewa Wachowicz, jako jedna z największych specjalistek w naszym kraju od gotowania, śledzi poczynania dwóch najpopularniejszych trenerek w Polsce - Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej, które namawiają do zdrowego odżywiania i prawie codziennie proponują swoje przepisy. Gwiazda "Top Chefa" wyróżniła jednak jedną z nich!

W rozmowie z Onetem Ewa Wachowicz twierdzi, że obie panie robią świetną robotę namawiając ludzi do zdrowego trybu życia. Wyróżnia jednak Ewę Chodakowską, która jako pierwsza podniosła ludzi z kanap:

Dziewczyny zajmują się fitnessem i propagują zdrowy styl życia. Naturalną stroną tego, co robią, jest podpowiedź, jak zdrowo się odżywiać. Gdy ćwiczysz i zdrowo się odżywiasz, efekty są szybsze, lepsze i długotrwałe. Powinniśmy dbać o siebie nie tylko od święta. Oczywiście nie ma w tym nic złego, żeby od czasu do czasu sprawić sobie jakąś przyjemność, ale ważne, aby był zachowany balans. Zarówno Ania, jak i Ewa robią świetną robotę, wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje na ich fanpage’ach – absolutny szał. Jestem pełna szacunku dla nich. Umówmy się, Ewa jednak ruszyła tę naszą Polskę z kanap - przekonuje gwiazda