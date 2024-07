Ewa Farna nie przestaje nas zaskakiwać. Co zrobiła tym razem? Gwiazda pokazała swoje zdjęcie zaraz po przebudzeniu! W białej koszulce i bez makijażu prezentuje się świetnie! Przy okazji gwiazda zdradziła, co lubi robić zaraz po przebudzeniu. I tym wyznaniem zaskoczyła swoich fanów!

Jak rozpoczac dobry dzien? Tancem!, napisała na Instagramie Ewa Farna.

Fani gwiazdy byli zachwyceni jej wyznaniem i od razu zaczęli sugerować, że powinna wziąć udział w "Tańcu z gwiazdami":

Taniec z Gwiazdami wygrasz na pewno! Czekamy na pokaz tańca może na zlocie?, pisali fani.

Myślicie, że Ewa Farna zgodzi się na udział w show? Jej najbliższa przyjaciółka Ewelina Lisowska wygrała ostatnią edycję "Tańca z gwiazdami" i z pewnością namawiała ją do udziału. Trzymamy kciuki za to, żeby gwiazda dała się kiedyś na to namówić.

Ewa Farna na Instagramie:

Ewa Farna przyjaźni się z Eweliną Lisowską, która wygrała ostatnią edycję Tańca z gwiazdami

Ewa Farna uwielbia tańczyć!