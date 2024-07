Eva Longoria przyłapana po wizycie u fryzjera

1 z 6

Codzienna stylizacja gwiazdy

Gwiazdy w codziennych sytuacjach to prawdziwa gratka dla fotoreporterów. Ubrane w codzienne stroje, bez profesjonalnego makijażu oraz całej gwiazdorskiej otoczki większość z nich wygląda zupełnie przeciętnie. Tym razem podczas takiej sytuacji dała się przyłapać słynna aktorka Eva Longoria. Gwiazda wracała właśnie z wizyty w salonie fryzjerskim. Zobacz też: Cannes 2015: Posągowa Eva Longoria na czerwonym dywanie w Cannes FOTO

Aktorka miała na sobie krótką sukienkę w kolorze khaki, do której dobrała cieliste klapki na wysokich obcasach. Włosy gwiazdy były związane w luźny kucyk, a oczy przysłaniały duże okulary. Naszym zdaniem, to świetny, codzienny look, eksponujący doskonałą figurę gwiazdy.

Jak wam się podoba?

