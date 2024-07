Plotki o ciąży Evy Longorii znów ożyły. Podobno aktorka znana z roli Gabrielle Solis w serialu "Gotowe na wszystko" została ostatnio przyłapana podczas zakupów ubranek dla niemowląt. Następnego wieczoru Eva pojawiła się na gali Variety's Power Of Woman 2011, gdzie prezentowała się w seksownej czerwonej sukience do kolan. Kreacja uciskała mocno zaokrąglony brzuszek, który gwiazda dodatkowo podkreśliła ceglistym paskiem.



Ciekawe czy marzenie Evy o macierzyństwie w końcu się spełni? Jeśli tak to znaczy, że aktorka poznała nową miłość...

