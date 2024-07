Po widowiskowych preselekcjach do Eurowizji 2022, w których widzowie mogli śledzić zmagania aż 10 wokalistów i zespołów, to właśnie Krystian Ochman okazała się najlepszy i jego zobaczymy na scenie w Turynie - jego występ odbędzie się już 12 maja, podczas drugiego półfinału. Transmisja od 21:00, w TVP 1!

Reklama

Czy Krystian Ochman czuje tremę przed konkursem Eurowizji 2022?

To, że to właśnie Krystian Ochman pojedzie na konkurs Eurowizji nie było zaskoczeniem dla fanów. Już od momentu premiery jego piosenki "River", był typowany jako faworyt polskich preselekcji. Polak zajmował też dość wysokie miejsca w typowaniach bukmacherów. I choć w wyniku agresji Rosji na Ukrainę wiele się zmieniło - np. rosyjscy reprezentanci zostali wykluczeni z Eurowizji, a piosenka reprezentacji Ukrainy jest teraz największym faworytem, Ochman szykuje się do występu w Turynie.

Zobacz także: Eurowizja 2022: Wpadka w "Pytaniu na Śniadanie" rozśmieszyła Krystiana Ochmana

Polskiego reprezentanta na jeden z najbardziej prestiżowych konkursów zapytaliśmy, co specjalnego szykuje na ten występ. Nie chce zdradzać dokładnych planów, ale zapewnia, że będzie to zdecydowanie większy show niż na preselekcjach. Czy czuje tremę?

Na pewno czuje presję - podkreśla.

Reklama

Zobaczcie, co jeszcze powiedział w rozmowie z dziennikarką Party.pl. A jak wypadnie? Przekonamy się już 12 maja podczas drugiego półfinału Eurowizji 2022 w Turynie. Transmisja w TVP 1 o godzinie 21. Pierwszy półfinał już 10 maja.

Zobacz także