Data urodzenia: 10 czerwca 1965 r.

Znak zodiaku: Bliźnięta

Zawód: aktorka i modelka

Początkowo Liz Hurley chciała zostać tancerką, uczęszczała nawet do szkoły baletowej. Jednak miłość do aktorstwa przeważyła szalę jej przyszłej kariery. W 1987 roku zadebiutowała w filmie "Aria" Bruce'a Beresforda. Ale aż do roku 1997 pozostawała niezauważona. Przełomem w jej karierze była rola Vanessy Kensington w komedii "Austin Powers: Agent specjalnej troski".

Od 1995 roku Liz Hurley jest twarzą i modelką firmy kosmetycznej Estée Lauder.

Przez wiele lat Elizabeth Hurley była związana z Hugh Grantem.