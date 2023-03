Oscary 2023: Elizabeth Banks o krok od upadku na scenie! Chwile grozy na gali

Tegoroczna gala Oscarów 2023 obyła się bez większych wpadek czy kontrowersji. To nie oznacza jednak, że nie brakowało gorących momentów. Widzowie wstrzymali na chwilę oddech, kiedy na scenie pojawiła się Elizabeth Banks, by wręczyć statuetkę w jednej z kategorii. Aktorka prawie runęła na ziemię potykając się o tren swojej kreacji. Zobaczcie nagranie.

Oscary 2023 to świetna okazja dla największych światowych gwiazd, by zaprezentować się w naprawdę spektakularnych sukniach. Wygoda i luz spadają na drugi plan - kreacja ma być przede wszystkim efektowna i imponująca.

Doskonale przekonała się o tym Elizabeth Banks, decydując się na suknię od Vivienne Westwood z wyjątkowo długim trenem. Aktorka, znana m.in. z serii filmów "Igrzyska Śmierci", w tym roku wręczała Oscara za najlepsze efekty wizualne. Kiedy wchodziła na scenie, potknęła się!

PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Było o krok od upadku, na szczęście Elizabeth Banks szybko złapała równowagę, a całą sytuację skwitowała uśmiechem. W sieci pojawiło się nagranie, które podbija Twittera.

PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Elizabeth Banks stumbles while taking the stage at the #Oscars.



"He tripped me," she jokes of the Cocaine Bear who accompanied her. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/ldDmOovz7A