Elizabeth Hurley zaręczyła się ze swoim partnerem Shanem Warnem! Zaledwie po 10 miesiącach znajomości Shane postanowił poprosić swoją partnerkę o rękę, a ta oczywiście przyjęła jego oświadczyny.

Jak wyglądały zaręczyny słynnej aktorki? Otóż para wybrała się do restauracji hotelu Old Course na uroczystą kolację. W pewnym momencie Warner przyklęknął przed Elizabeth i poprosił o rękę, wręczając jej pierścionek z szafirem.

Hurley pochwaliła się szczęśliwą nowiną za pośrednictwem internetu. Na swoim blogu gwiazda zamieściła nawet zdjęcie zaręczynowego pierścionka…

Gratulujemy!



