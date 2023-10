Piękna, gładka, pozbawiona zmarszczek skóra, jak u Rosie Huntington Whiteley, Kenndal Jenner czy Melliny Martin? Żeby tak wyglądać, trzeba zaprzyjaźnić się z retinolem, wybierając produkty, które nie wysuszają skóry – mówi Monika Maszkiewicz, nasza redaktorka z czerwonego dywanu, która przetestowała kapsułki od Elizabeth Arden.

Wyobraźcie sobie, że do dziś nie wynaleziono skuteczniejszej substancji, która tak dobrze radziłaby sobie ze spłycaniem zmarszczek! Retinol jest tak skuteczny, ponieważ przenika do głębszych warstw skóry i tam stymuluje do pracy komórki, które produkują kolagen, elastynę i kwas hialuronowy, a więc substancje, które zapewniają naszej skórze jędrność, gładkość i sprężystość! – mówi Monika Maszkiewicz.