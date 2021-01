Wiecie ile znanych osób ma swojego sobowtóra? Okazuje się, że jest ich całe mnóstwo! Niektórzy z nich są do siebie tak podobni, że spokojnie mogliby być uznawani za bliźniaków czy bliźniaczki. Jesteście ciekawi, kto ma swojego "klona"? Zobaczcie naszą wyjątkową galerię!

Znane gwiazdy, które mają swojego sobowtóra

1. Magdalena Żakowska i Magdalena Popławska

Obydwie piękne panie mają ten sam wyjątkowy typ urody - podobne rysy twarzy, kolor oczu i kręcone włosy.

East News

2. Rozalia Mancewicz i Marcelina Zawadzka

Zarówno Marcelina, jak i Rozalia, to nasze wspaniałe Miss! Trzeba przyznać, że naprawdę można je ze sobą pomylić.

East News

3. Natasza Urbańska i Natalia Krakowiak

Te artystki mogłyby robić za swoje dublerki!

East News

4. Tatiana Okupnik i Dorota Gardias

Wokalistkę i pogodynkę łączy przede wszystkim identyczna fryzura. Spokojnie można byłoby je uznać za siostry.

East News

5. Piotr Galiński i Krzysztof Miruć

To zdecydowanie jedni z naszych faworytów! Były juror "Tańca z gwiazdami" i gwiazdor HGTV koniecznie powinni zrobić sobie wspólną, pamiątkową fotografię. Ich podobieństwo jest naprawdę niesamowite!

East News

6. Anja Rubik i Aleksandra Żebrowska

O niezwykłym podobieństwie topowej polskiej modelki i żony Michała Żebrowskiego, mówiono już nie raz. Wygląda na to, że Aleksandra Żebrowska spokojnie mogłaby rozwinąć skrzydła w modelingu.

East News

7. Elizabeth Hurley i Edyta Herbuś

Gdyby brytyjska aktorka potrzebowała dublerki, to Edyta Herbuś na pewno mogłaby w tej roli wystąpić!

East News

8. Natalie Portman i Kiera Knightley

Panie są do siebie tak podobne, że w filmie "Gwiezdne wojny: Mroczne widmo" - Kiera Knightley zagrała Sabe, dublerkę Padme graną przez Natalie Portman.

East News

9. Rihanna i Priscila Beatrice

Znana Influencerka jest tak podobna do swojej idolki, że sama Rihanna była tym faktem nieźle zaskoczona! O Priscilli Beatrice zrobiło się głośno za sprawą wideo, na którym odtwarza look Rihanny z British Fashion Awards z 2019 roku. Instagramerka tak bardzo upodobniła się do piosenkarki, że ta sama niemal uwierzyła, że to jej własne zdjęcie!

East News/Instagram

10. Katy Perry i Zooey Deschanel

Oprócz charakterystycznej fryzury, panie łączą również piękne, hipnotyzujące oczy.