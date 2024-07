Edyta Herbuś podczas gali "Ty fundujesz dobro 2016" wręczyła wymarzonego pieska ciężko choremu chłopcu Łukaszowi Białousowi. Spełniła jego największe marzenie i niesamowicie się przy tym wzruszyła. Podczas wywiadu dla Wideoportalu płynęły jej łzy. Zdołała jednak opowiedzieć o swoim piesku z dzieciństwa - mieszańcu rottweilera i wilczura o imieniu Tito. Edyta Herbuś przyniosła go do domu ze schroniska kiedy chodziła do szkoły podstawowej i - jak przyznała - była mniejsza od swojego zwierzaka. Niestety, musiała go oddać, bo z miłości do niej zaczął ją gryźć po nogach kiedy wychodziła z domu. Bardzo przeżyła to rozstanie. Obecnie posiada czteroletnią maltankę Stokrotkę. Opowiedziała o tym w wywiadzie.

Bardzo się wzruszyłam, bo fajnie jak marzenia się spełniają - powiedziała Edyta Herbuś.

Edyta Herbuś bierze udział w wielu akcjach charytatywnych. Zobaczymy ją w szpitalach i schroniskach, bo ma wielkie serce.

Edyta Herbuś na gali "Ty fundujesz dobro 2016".