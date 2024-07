Edyta Herbuś i Mariusz Treliński mieli ostatnio bardzo intensywny okres. Słynny reżyser wystawiał swoją operę w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Premiera zebrała same pozytywne recenzje. Przypomnijmy: Wielki sukces opery Trelińskiego. Napisał o niej nawet "New York Times"! Herbuś jest zachwycona

Para znalazła jednak czas na wspólne wakacje. Edyta pokazała na swoim Instagramie zdjęcie z dalekiej Tajlandii. Wykonał je najprawdopodobniej Mariusz. Jest to pierwsza tak gorąca, a zarazem prywatna fotka pary. Do tej pory reżyser unikał obecności na portalach społecznościowych, jednak z tak popularną partnerką u boku jest to coraz cięższe. Widać, że ich miłość kwitnie. Czekamy na więcej takich gorących fotek.

Jak wam się podoba?

Edyta Herbuś na premierze książki Mariusza Trelińskiego: