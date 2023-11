1 z 5

Edyta Górniak od kilku tygodni jest w szczęśliwym związku z Mateuszem Zalewskim, 34-letnim właścicielem hotelu w Łodzi, a jednocześnie rajdowcem. Para przez dość długi czas ukrywała swoją relację, jednak jedno zdjęcie na Instagramie wystarczyło, by ruszyła lawina plotek o romansie ją łączacym! W pewnym momencie Edyta Górniak postanowiła ujawnić swój związek z Mateuszem, komentując mu zdjęcie słodkim wyznaniem. Teraz para spędza ze sobą coraz więcej czasu. Mateusz wspierał Edytę podczas koncertu Top Of The Top Festival 2018, a także podczas stresujących chwil, gdy jej mama była w szpitalu. Nie da się ukryć, że Mateusz traktuje Edytę Górniak jak księżniczkę. Ostatnio woził ją autem za 300 tys. złotych. Zobaczcie zdjęcia na kolejnych stronach galerii.

