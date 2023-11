1 z 4

Od dwóch miesięcy jest zakochana! Edyta Górniak spotyka się z 10 lat młodszym Mateuszem. Kim jest jej nowy przyjaciel?

Ponad dwa lata temu Edyta Górniak (45) wywróciła swoje życie do góry nogami. Wokalistka w ciągu miesiąca przeprowadziła się z synem Allanem Krupą z Krakowa do Los Angeles. Teraz czeka ją kolejna rewolucja. Ze względu na liczne zobowiązania zawodowe gwiazda zdecydowała się znów zamieszkać w Polsce. Co więcej, od dwóch miesięcy jest też szczęśliwie zakochana! Nowym wybrankiem Edyty jest pochodzący z Łodzi 34-letni Mateusz Zalewski. To pierwszy mężczyzna, który pojawił się u boku artystki po rozstaniu z amerykańskim aktorem Williamem McKinneyem.

O nowym partnerze Górniak wiadomo na razie niewiele. Na co dzień pracuje jako menedżer w jednym z łódzkich hoteli, ale jego największą pasją jest motoryzacja. Zalewski od kilku lat startuje w wyścigach samochodowych. Z sukcesami! I to właśnie jeden z nich sprawił, że jego związek z Edytą ujrzał światło dzienne. Jak? Mateusz wrzucił na Instagram zdjęcie z pucharem w dłoni. „Szczęście moje!”, napisała w komentarzu Edyta, dodając do wpisu czerwone serduszko! Potem w sieci ukazało się ich wspólne zdjęcie z imprezy u znajomych. Mimo to oboje wciąż nie potwierdzili oficjalnie, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Mateusz, zapytany przez nas o relacje z Górniak, był bardzo dyskretny.

Cenię sobie prywatność. Chciałbym pozostać z dala od mediów – powiedział „Fleszowi”.

