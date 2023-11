Reklama

W temacie miłości Edyta Górniak zawsze była dyskretna. Artystka niechętnie dzieliła się szczegółami ze swojego życia intymnego. Jeśli pozwalała sobie na odrobinę prywaty, robiła to zazwyczaj na swoim Instagramie, dzieląc się swoim szczęściem z fanami. Tym razem jednak gwiazda dokłada wszelkich starań, by o związku z jej nowym partnerem, Mateuszem Zalewskim, było wiadomo jak najmniej.

Na razie udało się ustalić, że zakochani spotykają się od dwóch miesięcy. Mężczyźnie też zależy na dyskrecji. Jak czytamy w najnowszym „Fleszu”, 34-latek nie ma ochoty na kontakty i rozmowy z prasą.

Cenię sobie prywatność. Chciałbym pozostać z dala od mediów – powiedział „Fleszowi” Mateusz Zalewski zapytany o związek z Edytą Górniak.

Kim jest Mateusz Zalewski?

Po rozstaniu z mecenasem Piotrem Schrammem artystka oficjalnie przyznała się tylko do jednego związku – z aktorem Williamem McKinneyem. Ich relacja nie przetrwała (nawet krótkiej) próby czasu. Amerykanin podobno nie mógł znieść ciągłej rozłąki. Przerastała go też sława Edyty Górniak. Piosenkarka wielokrotnie podkreślała, że trudno jej się zaangażować uczuciowo, bo intencje wielu mężczyzn nie są szczere. A Górniak nie interesują przelotne romanse.

Czy relacja z Mateuszem przerodzi się w poważny związek?

Mateusz jest bardzo szarmanckim mężczyzną. Ma klasę, pasję i energię, którą zaraża każdego rozmówcę. I, co ważne, duże poczucie humoru i dystans do siebie – mówi „Fleszowi” osoba z otoczenia pary.

Jak informuje „Flesz”, 34-latek ujął Edytę swoją postawą.

Nie traktuje jej jak gwiazdy. Podszedł do niej na luzie, ale z należnym kobiecie szacunkiem, a Edyta, co nieraz podkreślała, ceni sobie u mężczyzn dobre maniery – dodaje znajomy Górniak.

Mateusz, kiedy tylko może, odwiedza Edytę w Warszawie. Spotykają się też na kolacjach u znajomych. Podobno mężczyzna bywa również na koncertach Górniak. Mimo to para nadal ukrywa się ze swoimi uczuciami. Nawet paparazzim nie udało się ich jeszcze złapać na wspólnej randce. Mateusz robi wszystko, by pozostać anonimowym i żyć tak, jak dotychczas. I taką postawą tylko zyskuje w oczach ukochanej.

Ale czy to wystarczy, by stworzyli długotrwały związek? Trzymamy za nich kciuki, a wy? Chcecie przeczytać więcej o nowej miłości i planach Edyty Górniak? Sięgnijcie do nowego "Flesza".

Edyta Górniak od dwóch miesięcy spotyka się z Mateuszem Zalewskim.

Wokalistka planuje na dłużej zostać w Polsce.