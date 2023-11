Reklama

Edyta Górniak przeżywa trudne chwile! Właśnie wrzuciła zdjęcie ze szpitala, do którego w czwartek trafiła mama wokalistki. Lekarze podejrzewają u pani Grażyny udar. W szpitalu, poza Edytą Górniak, przebywa też jej siostra - Małgorzata, która wsiadła w pierwszy możliwy samolot i przyleciała do Polski!

Nie wiadomo jaki jest aktualnie stan mamy artystki. Na zdjęciu, które dodała Edyta na swój profil instagramowy, brak jest jakiegokolwiek opisu. Widzimy jedynie jak ściska rękę mamy, na której założono wenflon do podawania kroplówek.

Przypomnijmy, że nagły wyjazd do Opola zmusił Edytę Górniak do zmiany planów zawodowych. Artystka musiała poinformować producenta programu "The Voice Kids" o tym, że nie zdoła dotrzeć na nagrania. Niedługo potem wydała oświadczenie, w którym ogłosiła, że postanowiła zrezygnować z udziału w dziecięcym show.

Pod najnowszym zdjęciem Edyty natychmiast pojawiły się głosy wsparcia i życzenia zdrowia dla mamy, do których przyłącza się również nasza redakcja.

Edyta opiekuje się mamą Grażyną