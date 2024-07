Dzisiaj "Flesz" potwierdził powołując się na osoby z TVP, że Edyta Górniak dostała propozycję udziału w Eurowizji. Rinke Rooynes zapewnił nawet, że diwa odrzuciła udział w "The Voice of Poland", bowiem właśnie "przygotowuje się do konkursu". Teraz całą sprawę skomentowała sama zainteresowana.

Na Facebooku, gdzie od kilku tygodni rozpisuje się na temat wspomnień związanych z udziałem w Eurowizji w Dublinie, podzieliła się swoją ostateczną decyzją.

Okazuje się, że Górniak nie wystąpi na Eurowizji w Kopenhadze.

Napisałam na Naszym FB kilka dni temu włączając się do dyskusji z Wami, że zgadzam się z Waszymi przemyśleniami w pewnym zakresie. Owszem, byłby to niezwykły sposób uczczenia tego pięknego Jubileuszu. Tak, jest to kuszące, jednak... Musiałabym pokonać samą siebie. Nie sądzę, aby mi się to udało. Inaczej mówiąc - NIE przygotowuję się do Festivalu Eurowizji - napisała Górniak.

Oznacza to tylko jedno. Szanse wyjazdu Nataszy Urbańskiej są coraz większe. Zobacz: TVP chce wysłać Nataszę na Eurowizję! Pod uwagę biorą też...

