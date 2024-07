Edyta Górniak przyjechała na kilka dni do Polski. W sobotę rano gwiazda pojawiła się w "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o swoim życiu w Los Angeles, a następnie udała się na targi kosmetyczne. Edyta przyjechała do Polski w związku z koncertami w Poznaniu i nie planuje zostać w naszym kraju na dłużej. Wkrótce wraca do Los Angeles, gdzie od ponad pół roku mieszka z synem Allanem. Gwiazda współpracuje z muzykiem Davidem Fosterem, ale nie wyklucza też współpracy ze znanym polskim producentem.

Edyta Górniak nagra piosenkę z Donatanem?

Jakiś czas temu pojawiły się w mediach informacje o tym, że Edyta Górniak planuje współpracę z Donatanem. Wszystko zaczęło się od zdjęcia Edyty w góralskim stroju, które na swoim Instagramie udostępnił producent, a następnie napisał:

Wierzę, że to specjalnie dla mnie. Folkowo zawsze najlepiej. Pani Edyto - zapraszam na warsztat!

Edyta Górniak odpowiedziała na jego post i zaproponowała mu kawę. Czy doszło do spotkania? Czy Edyta Górniak planuje nagrać piosenkę z Donatanem, który ma na swoim koncie współpracę m.in. z Cleo i Marylą Rodowicz? Dowiecie się z naszego materiału wideo!

Edyta Górniak przyjechała na kilka dni do Warszawy