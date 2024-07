Edyta Górniak w tym roku nie wystąpiła na dwóch dużych festiwalach w Sopocie i Opolu. Diwa miała pojawić się wprawdzie na scenie opolskiego amfiteatru, ale nie dogadała się ostatecznie z organizatorami. Przypomnijmy: "Nie godzę się na pracę w atmosferze kłamstwa"

W sierpniu odbędzie się jednak drugi festiwal w Sopocie - TOP OF THE TOP FESTIVAL 2013, również organizowany przez stację Polsat. W dniach 23-24 sierpnia wystąpią zarówno polskie, jak i zagraniczne gwiazdy. Organizatorzy zdradzili na razie szczegóły dotyczące pierwszego dnia festiwalu - wystąpią m.in. Amy MacDonald, Belina Carlise, Rick Astley czy Matt Dusk.

Nie są znane póki co nazwiska polskich wykonawców, ale wiemy, że na obu koncertach wystąpi Edyta Górniak. Gwiazda osobiście poinformowała o tym na swoim profilu na Instagramie. Wielce prawdopodobne, że pierwszego dnia diwa wystąpi w duecie z Mattem Duskiem, z którym nagrała głośny duet, drugiego zaś zaprezentuje autorski recital.



Zapraszam wszystkich nad morze - 23 i 24 sierpnia, Sopot Festival Top of the Top. Będę gościem muzycznym pierwszego i drugiego dnia. Do zobaczenia - powiedziała Górniak w specjalnym klipie wideo.