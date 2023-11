Reklama

Na Edytę Górniak spadł ciężki cios. Jak dowiedział się "Fakt", piosenkarka musiała przełożyć swoje plany zawodowe ze względów rodzinnych. Okazuje się bowiem, że jej mama po raz kolejny trafiła do szpitala! Jak czytamy w tabloidzie, lekarze podejrzewali u niej udar. Dlatego niezbędna była natychmiastowa pomoc. Edyta Górniak nie czekała ani chwili i ruszyła do Opola. Do szpitala dotarła też siostra artystki, która przyjechała aż z Londynu, aby czuwać przy mamie.

Nagły wyjazd do Opola zmusił Edytę Górniak do zmiany planów zawodowych. Artystka musiała poinformować producenta programu "The Voice Kids" o tym, że nie zdoła dotrzeć na nagrania.

– Producenci przyjęli to ze zrozumieniem, ale padł na nich blady strach. Na znalezienie zastępstwa za Edytę mieli tylko kilka godzin - czytamy w tabloidzie.

Podobno Edyta Górniak przyszła im z pomocą. Na swoje miejsce poleciła... Cleo! Artystki znają się bardzo dobrze, ponieważ współpracowały razem przy hicie Edyty pt. "Andromeda". Cieniem na ich znajomości położyła się sytuacja z Donatanem. Przypomnijmy, że podczas festiwalu w Opolu ten znany producent muzyczny pozwolił sobie na dość frywolny gest w stosunku do Edyty. Donatan położył rękę na pupie gwiazdy, co spotkało się z jej zdecydowanym oporem. Górniak wymierzyła mu siarczysty policzek. Ta sytuacja była szeroko komentowana w mediach. Większość osób stanęła po stronie Edyty. Co ciekawe, wśród osób broniących Donatana znalazła się... Cleo!

Czy panie wyjaśniły sobie już całą sytuację? Jak Cleo sprawdzi się w fotelu jurorki i czy zastąpi Edytę na stałe? Tego dowiemy się już niedługo!

Edyta Górniak wspiera swoją mamę

Cleo zastąpi Edytę na stałe?