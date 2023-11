Cleo skomentowała głośną aferę z Donatanem i Edytą Górniak! Jednej z jej fanów poprosił piosenkarkę, która zaczynała swoją karierę u boku kontrowersyjnego producenta, o komentarz w sprawie wydarzeń z Festiwalu w Opolu, gdzie muzyk dotknął pośladka diwy, a ta go spoliczkowała. Jak zareagowała Cleo? Autorka hitu "Łowcy Gwiazd" stanęła w jego obronie, sugerując, że to ustawka!

O niedzielnym incydencie z Opola mówią wszyscy. Przypomnijmy - podczas wspólnego pozowania na ściance Edyty i Donatana, ręka producenta nagle powędrowała ku pośladkom diwy. Ta zareagowała błyskawicznie - spoliczkowała muzyka! Następnie w sieci pojawiło się jej oświadczenie, w którym poinformowała fanów o zerwaniu z nim współpracy:

Donatan nie został jej dłużny:

Edyto, jeśli poczułaś moją rękę tam gdzie jej nie było, a co gorsza, jeśli poczułaś się niekomfortowo - to faktycznie przepraszam. Bardzo Cię szanuję jako wokalistkę, dlatego stworzyłem dla Ciebie Andromedę i podarowałem Ci ten kawałek na płytę. Cała Twoja publiczna akcja facebookowa jest dla mnie niezrozumiała. Moja rozmowa z Twoim managementem po Opolu to, cytuję, "super, skradliśmy Opole". Ustaliliśmy, że działamy tylko w sposób dobry, pozytywny z uśmiechem. Zresztą rozmawialiśmy i sms'owaliśmy o tym od paru dni... - napisał w swojej odpowiedzi.