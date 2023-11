Reklama

Donatan skomentował swoje zachowanie podczas pozowania do zdjęć z Edytą Górniak w Opolu! Producent muzyczny zaskoczył wszystkich, kiedy złapał za pupę stojącą obok niego piosenkarkę. Artystka nie zwracając uwagi na tłumy fotoreporterów spoliczkowała muzyka, dając mu jasno do zrozumienia, że mocno przesadził. Sama Edyta Górniak w rozmowie z portalem Pudelek.pl przyznała, że zrobiła to ponieważ "są sytuacje, których nie można ignorować". Teraz całe zamieszanie skomentował również Donatan! Jak? Będziecie zaskoczeni!

Zaskakujący wpis Donatana!

Donatan zamieścił na Facebooku wpis, w którym tłumaczy się ze swojego zachowania. Co ciekawe, producent muzyczny twierdzi, że to co zrobił podczas pozowania z Edytą Górniak wcale nie było przypadkowe!

W odpowiedzi na liczne pytania. Celowo pobudziłem ludzi do bardzo ciekawej-słusznej dyskusji i mam nadzieję do jeszcze słuszniejszych wniosków. Zwracając uwagę na ważny i aktualny temat "Są granice których nie możemy przekraczać" - czyli starajmy się umieć walczyć o swoją przestrzeń w każdej postaci. Nie chodzi tylko o przerysowaną sytuację w przykładzie, ale też o życiową asertywność :)- czytamy w krótkim oświadczeniu na portalu społecznościowym.

Jak na wpis Donatana zareagowali internauci? Jeden z fanów zapytał go wprost, czy o jego planach wiedziała sama Edyta Górniak. Jak Donatan im odpowiedział?

Facebook

Donatan zapewnia również, że wcale nie dotknął pupy Edyty Górniak! Przekonuje Was tłumaczenie Donatana? Co o tym sądzicie?

Donatan komentuje swoje zachowanie.

Facebook

Co sądzicie o takim tłumaczeniu producenta muzycznego?