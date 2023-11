Podano wyniki oglądalności programu "The Voice Kids". Nowy muzyczny show z udziałem dzieci wystartował na antenie TVP w Nowy Rok. 1 stycznia stacja pokazała dwa pierwsze odcinki. Kolejne można oglądać w każdą sobotę o godzinie 20:05 i 21:15. Jak do tej pory Telewizja Polska wyemitowała łącznie sześć odcinków. Przyszła pora na pierwsze podsumowania. Czy "The Voice Kids" to wielki sukces Telewizji Polskiej?

Jaka jest oglądalność "The Voice Kids"?

Okazuje się, że tak! Średnia widownia pierwszych odcinków "The Voice Kids" wyniosła 2,09 mln widzów - podał portal Wirtualmedia.pl. Przełożyło się na 12,13% udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 12,58% w grupie komercyjnej 16-49 oraz 11,81% w grupie 16-59 (za portalem Wirtualnamedia.pl). To świetny wynik! W zestawieniu z pierwszymi odcinkami ósmej edycji "The Voice of Poland", można ogłosić spory sukces. "The Voice Kids" zgromadził o 360 tys. widzów więcej niż początek siostrzanego show dla dorosłych. Co więcej, w czasie emisji "The Voice Kids" TVP2 jest wiceliderem rynku telewizyjnego, przegrywając jedynie z Polsatem, który w tym czasie pokazuje głównie filmy fabularne. Raz w tym samym czasie prowadzona była również transmisja z Gali Mistrzów Sportu. Zatem wszystko wskazuje na to, że "The Voice Kids" będzie jednym z największych hitów wśród programów rozrywkowych w tym roku!

