Edyta Górniak pojawiła się w studiu „Dzień Dobry TVN”, gdzie skomentowała głośny incydent, który miał miejsce podczas tegorocznego festiwalu w Opolu. Mowa oczywiście o sytuacji pomiędzy nią a Donatanem, który podczas pozowania do zdjęć, dotknął jej pośladków. Teraz Edyta Górniak odniosła się do tego wydarzenia w studiu programu śniadaniowego.

Wszystko wskazuje na to, że Donatan nie ma co liczyć na wybaczenie Edyty Górniak. Wokalistka ostro powiedziała:

Donatan mnie nie przeprosił, zostawiam to w przeszłości, rozczarowania są naturalną częścią życia, przyjmuję to na klatę. Kiedy to się działo, ja byłam sfokusowana na pracy, zgniotłam w sobie ten dyskomfort, wiedziałam, że muszę wyjść na scenę. Musiałam się z tym wewnętrznie zmierzyć, nie było to łatwe - wyznała artystka.