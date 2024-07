Co roku największe stacje telewizyjne w Polsce prześcigają się z ofertą sylwestrową dla swoich telewidzów. Powoli producenci odkrywają karty i ujawniają kolejne nazwiska, które zobaczymy na poszczególnych koncertach. Przypomnijmy: Wiemy gdzie na Sylwestra zagra Edyta Górniak

Reklama

TVP2 najwyraźniej stawia w tym roku na wielkie nazwiska i we Wrocławiu zobaczymy najlepsze głosy w Polsce. Okazuje się, że do Edyty Górniak dołączyła też Justyna Steczkowska. Na przestrzeni ostatnich kilku dni realizowano promocyjne spoty i obie panie pojawiły się na planie. W tym roku producenci postawili na klimat lat 70-tych, więc możemy spodziewać się przebojów w aranżacjach disco. Jedno jest pewne - będzie się działo! Co ciekawe, wokalistki spotkają się niebawem w finale "The Voice of Poland". Zobacz: Steczkowska i Markowska wracają do The Voice!

Tak Górniak i Steczkowska prezentowały się za kulisami sylwestrowego spotu. Będzie je oglądać na scenie we Wrocławiu?

Zobacz: Lista sylwestrowych gwiazd Polsatu

Zobacz także

Reklama

Edyta Górniak na planie "The Voice of Poland":