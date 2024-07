Ślub Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego był jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Para powiedziała sobie "tak" podczas skromnej ceremonii z udziałem rodziny i najbliższych przyjaciół. Richardson zdecydowała się też na obszerny wywiad, w którym opowiedziała o uroczystości i związku ze słynnym aktorem. Zdecydowała się też na kilka słów pod adresem byłej żony Zamachowskiego. Przypomnijmy: Zamachowska szczerze o byłej żonie Zbyszka. Te słowa ją zabolą

Reklama

Komentarze odnośnie Aleksandry Justy i dzieci Zbigniewa nie spodobały się samym zainteresowanym. Kilka dni temu najstarsza z córek aktora wystosowała list otwarty do Richardson, w którym przestrzega ją przed ponownym wypowiadaniem się na temat jej rodziny i matki. To jednak nie koniec. Jak donosi "Fakt", Monika Richardson otrzymała też pismo przedsądowe, wzywające do zaniechania jakichkolwiek wypowiedzi na temat dzieci i byłej żony Zamachowskiego. Tabloid dodaje, że rozważają też pozwanie żony swojego ojca, jeśli kiedykolwiek wypowie się o nich w mediach.



Maria i jej rodzeństwo są gotowi rozwiązać tę kwestię w sądzie, jeśli ich macocha nie przestanie wyciągać w mediach ich prywatnych spraw. Tym bardziej że ich zdaniem wszystkie historie, które opowiada o nich czy ich mamie, są wyssane z palca. Tego było już dla nich za dużo. Nie pozwolą na to, by oczerniano ich matkę - czytamy w "Fakcie".

Wszystko wskazuje na to, że teraz kontakt między rodzinami będzie odbywał się tylko za pośrednictwem prawników.

Zobacz: Richardson pokazała suknię ślubną. Uszyto ją z koronki sukni księżnej Kate

Zobacz także

Reklama

Richardson i Zamachowski na salonach: