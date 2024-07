"Teoria wielkiego podrywu” to serial, który podbił świat, a w samej tylko Ameryce gromadzi przed telewizorami kilkanaście milionów widzów. Realizowana od 2007 roku „Teoria wielkiego podrywu” wyświetlana już była w 40 krajach i ma miliony fanów na całym świecie. Odtwarzający główne role Jim Parsons, Johnny Galecki i Kaley Cuoco stali się międzynarodowymi gwiazdami. Sezon 6 serialu na DVD już od 21 marca!

"Teoria wielkiego podrywu" sezon 6 - recenzja

Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) i Sheldon Cooper (Jim Parsons) są współlokatorami, najlepszymi przyjaciółmi i genialnymi fizykami. Wspólnie z innym fizykiem Rajeshem oraz inżynierem Howardem tworzą zgraną paczkę, której członkowie – o ile właśnie nie spierają się na tematy naukowe – najchętniej spędzają czas w sklepie z komiksami albo grając w gry komputerowe. Jest jeszcze atrakcyjna sąsiadka Penny, do której Leonard ma wielką słabość oraz ekscentryczna Amy, wybranka serca Sheldona. Leonard i Sheldon potrafią rozszczepić atom, jednak nie wiedzą, jak postępować z kobietami i nie mają pojęcia o życiowych realiach. Kiedy pewnego dnia w ich mieszkaniu zjawia się piękna dziewczyna, postanawiają porzucić dotychczasowy styl życia i poszerzyć horyzonty. Serial jest kwintesencją teorii... sukcesu w praktyce.

Szósty sezon serialu jest zbiorem nowych, śmiesznych odkryć: Leonard uczy się, że zazdrość źle wpływa na związek (z Penny) ale nauka jest przydatna do uwodzenia (także Penny). Howard przekonuje się, że życie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie jest ucieczką od zgrzytów pomiędzy apodyktyczną matką a nową żoną Bernadette. Ray spotyka wyjątkową kobietę, która może się okazać stą właściwą, jeśli tylko uda mu się ją powstrzymać przed ucieczką w połowie randki. Nawet Sheldon uczy się kilku rzeczy: a) czego nie mówić na spotkaniu z kierowniczką działu Kadr na uczelni, b) co się dzieje z idolami telewizyjnymi z dzieciństwa oraz c) tego, że przygoda z grą w „Lochy i Smoki” może stać się powodem kryzysu jego związku z Amy. Wszystkich, którzy potrzebują solidnej porcji dobrych, naukowych żartów, 24 odcinki 6 sezonu wystrzelą w kosmos! Szósty sezon „Teorii wielkiego podrywu” rozbawi widzów do łez i na długo pozostanie w ich pamięci.

"Tajemnica Wielkiego Podrywu" - serialowe ciekawostki

Wszystkie równania i wzory widniejące na tablicach widocznych w scenografii są autentyczne. Nad ich poprawnością czuwa fizyk z UCLA - David Saltzberg. Dwaj główni bohaterowie (Sheldon Cooper i Leonard Hofstadter) zostali nazwani na cześć producenta, reżysera i aktora Sheldona Leonarda. Nazwisko Leonarda, Hofstadter odnosi się do dwóch dobrze znanych naukowców: Roberta Hofstadtera, laureata nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1961, oraz jego syna Douglasa Hofstadtera, którego bestsellerowa książka "Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid" przyniosła mu w 1980 roku prestiżową nagrodę Pulitzera. Oryginalny tytuł serialu miał brzmieć "Lenny, Penny and Kenny".

"Tajemnica Wielkiego Podrywu" - wydanie szóstego sezonu na DVD

Wydanie DVD szóstego sezonu „Teorii wielkiego podrywu” zadebiutowało w sklepach już w 21 marca! Na 3 płytach DVD znajdzie się ponad 8 godzin serialu oraz wyjątkowe dodatki specjalne. Teoria Wielkiego Podrywu: Podsumowanie Kosmicznej Przygody , Astronauci Buzz Aldrin i Mike Massimino dołączą do obsady i będą wspólnie analizować wzloty i upadki kosmicznej misji Howarda. Houston, mamy sitkom: obsada wykonuje niespodziewaną rozmowę międzynarodową Elektromagnetyzm. Najlepsze Momenty Związków w 6 sezonie: pary ujawniają swoje wybory.

Teoria Wielkiego podrywu na PaleyFest 2013: Najciekawsze pytania i odpowiedzi obsady oraz twórców serialu.