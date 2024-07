Ostatnio wokół Małgorzaty Rozenek zrobiło się naprawdę gorąco. Po udziale gwiazdy w "Project Runway" Kuba Wojewódzki i Marcin Tyszka niezbyt pochlebnie wypowiedzieli się na jej temat. Ona jednak się tym nie przejmuje, a na ten temat głos zabrała osoba z otoczenia Rozenek. Zobacz: Dlaczego Wojewódzki i Tyszka krytykują Rozenek? Otoczenie gwiazdy ma swoją teorię

Dzisiaj pojawiły się kolejne informacje uderzające w Małgorzatę Rozenek. Tabloid "Na żywo" podaje, że program "Piekielny Hotel" traci widzów, co spowodowane jest osobowością prowadzącej. Pojawiły się nawet informacje, że drugą edycję ma poprowadzić Dorota Wellman. Dziennikarka posiada wszystkie cechy, które przyciągnęłyby widzów:

Dorota była brana pod uwagę, gdy kompletowaliśmy ekipę do pierwszej serii "Piekielnego Hotelu". Miała wielu zwolenników, bo jest wygadana, potrafiłaby zakląć, ale też przytulić, gdy trzeba. To ciepła babka, którą widzowie uwielbiają. Małgorzata zaś, choć piękna i perfekcyjna, jest chłodna, co niestety przebija przez ekran - zdradził pracownik stacji.