Dorota Wellman znana jest ze swojej szczerości. Nierzadko zachowuje i wypowiada się bardzo bezpośrednio, również na temat innych gwiazd. Ostatnio na tapecie jest jej "spór" z Kubą Wojewódzkim, któremu zarzuciła szowinistyczne traktowanie kobiet w jego programie, tym samym zapraszając go do występu nago w programie śniadaniowym. Kuba jak do tej pory zaproszenia nie przyjął. Zobacz: Kuba Wojewódzki konto na Instagramie. Co już pokazał na swoim profilu?

Teraz pojawiła się jej wypowiedź, w którym znalazł się wyraźny przytyk koleżanki ze stacji - Małgorzaty Rozenek. Wellman w obszernym wywiadzie dla "Show" powiedziała, że utrzymywanie perfekcyjnej czystości w domu nie jest jej priorytetem:

Nie jestem perfekcyjną panią domu, zresztą nie chciałabym nią być. Zdarza się, że mam nieposprzątane czy nie zrobiłam prania. Nie wszystko musi być przygotowane do testu białej rękawiczki, bo takiego życia nie ma.

Myślicie, że ta wypowiedź na podłoże personalne i że jest jakiś ukryty spór na linii Wellman-Rozenek?

