Czy Dorota Osińska boi się konkurencji, która ubiega się także o wyjazd na Eurowizję 2016? Artystka nie kryje, że jest bardzo zadowolona ze swojej piosenki, ale sama twierdzi, że pozostałe utwory też są bardzo dobre.

Dorota Osińska przyznała, że ten rok jest dość pechowy pod kątem zgłaszania się do preselekcji mocnych kandydatów i jeśli nie uda jej się zostać polską reprezentantką, to wcale nie będzie wstydu. Co powiedziała jeszcze Osińska?

Mam takie poczucie, że nie będzie wstyd przegrać. Jest parę piosenek, które uważam, że tak samo jak moja zasługują na to, żeby pojechać. Teraz zgłosiły się największe nazwiska, cały mainstream, a niektóre z nich nie weszły do tej finałowej 10, właściwie 9. A ja weszłam.

My trzymamy mocno za nią kciuki! A Wy? Posłuchajcie, co jeszcze nam zdradziła gwiazda!

