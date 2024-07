1 z 9

Zobacz, jak mieszka Agnieszka Sienkiewicz! Gwiazda serialu "Przyjaciółki" co jakiś czas pokazuje swoim fanom na Instagramie zdjęcia z wnętrza swojego pięknego apartamentu. My zebraliśmy dla Was kilka fotografii, dzięki którym możecie obejrzeć, jak Agnieszka Sienkiewicz urządziła wnętrze mieszkania.

Widać, że aktorka postawiła na jasne kolory i nowoczesne meble. Zwłaszcza w kuchni zwraca uwagę oryginalne rozwiązanie - Agnieszka zrezygnowała z wiszących szafek, a na ścianie wiszą półki z książkami i czarno-białe zdjęcie.

Podoba Wam się styl w jakim Agnieszka Sienkiewicz urządziła swoje mieszkanie? Zobaczcie zdjęcia!

