Media i internauci rozpisywali się o tym od wielu tygodni, ale dzisiaj to już oficjalne: Pola i Michał Wiśniewscy rozstali się po sześciu latach małżeństwa. Lider Ich Troje opublikował w nagranie, w którym przyznał, że nie udało mu się uratować małżeństwa z piątą żoną. Poprosił też o niewydawanie ocen zbyt pochopnie ze względu na to, że z Polą mają dwoje małoletnich dzieci.

Michał Wiśniewski potwierdził rozstanie. Dominika Tajner zareagowała

W środę, 18 marca po południu Michał Wiśniewski wydał oświadczenie o rozstaniu z żoną. Lider Ich Troje podkreślił, że to jego jedyny komentarz w tej sprawie. W ten sposób chciał zakończyć trwające od tygodni spekulacje. Według doniesień małżonkowie bardzo rzadko się widywali ze względu na zawodowe obowiązki wokalisty oraz budowę nowego domu.

Teraz głos zabrała była żona Michała Wiśniewskiego, Dominika Tajner. Przez blisko dekadę gwiazdy były razem. Po rozwodzie wciąż utrzymują przyjacielskie relacje. Tajner zaznaczyła na łamach serwisu JastrząbPost, że wokalista może liczyć na jej wsparcie w tej trudnej sytuacji. Dodała, że trzyma kciuki za to, by zarówno Michał, jak i Pola wyszli z tego kryzysu cali i rozpoczęli nowy, lepszy rozdział w życiu.

Decyzje o rozstaniu są zawsze bardzo trudne, ale czasami są też najlepszym rozwiązaniem jakiejś sytuacji. Oczywiście Michał może liczyć na moje wsparcie, podobnie jak on wspierał mnie przy moim rozejściu. Darzymy się wzajemnym szacunkiem. Życzę zarówno Michałowi jak i Poli, żeby mimo wszystko był to początek czegoś nowego, lepszego dla każdego z nich powiedziała na łamach portalu Dominika Tajner.

Pola Wiśniewska skomentowała oświadczenie o rozstaniu

Wygląda na to, że gwiazdor Ich Troje już wcześniej miał publicznie mówić o rozstaniu. Niedawno internauci zdradzili, że Michał Wiśniewski "skarży się" na rozpad małżeństwa. Początkowo żona artysty postanowiła jednak nie komentować swojej sytuacji. Dzień później jednak Pola Wiśniewska odniosła się do oświadczenia męża.

Doniesienia o poważnym kryzysie w małżeństwie Wiśniewskich pojawiły się w mediach już w styczniu. Wokalista sam potwierdził je publicznie, później natomiast nie komentował już sprawy.

