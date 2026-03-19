Pola Wiśniewska podczas relacji na InstaStories po raz pierwszy odniosła się do oświadczenia Michała Wiśniewskiego, który w miniona środę za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że rozstał się z żoną. Pola Wiśniewska do tej pory wrzucała do sieci jedynie wymowne wpisy, jednak teraz skomentowała wprost. Napisała o trudnych chwilach i o swoich dzieciach. Trudno powstrzymać łzy.

Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie z żoną

Wczoraj po południu Michał Wiśniewski potwierdził rozstanie z Polą. Lider "Ich Troje" wrzucił do sieci krótki film, w którym mówi wprost, ze jego małżeństwo dobiegło końca. Muzyk zdecydował się ogłosić to sam, wskazując, że chodzi o zamknięcie narastających spekulacji. Zaznaczył też, że to jego jedyny komentarz w sprawie. Komunikat pojawił się na Instagramie w formie oświadczenia, które w krótkich słowach potwierdziło rozstanie i jednocześnie wyznaczyło granice dla dalszych publicznych dyskusji.

Miałem nadzieję, że nie będę musiał takiej storki nagrywać. No ale oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przeszłość. To nie jest żadne tłumaczenie, to jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz mówił Michał Wiśniewski.

Pola Wiśniewska reaguje na słowa męża o rozstaniu. Napisała wprost

Od momentu, kiedy Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie z żoną internauci bacznie śledzili każdy jej ruch. Wszyscy zwrócili uwagę na to, co Pola Wiśniewska opublikowała tuż po ogłoszeniu rozstania, jednak w żadnym z wpisów żona lidera "Ich Troje" bezpośrednio nie komentowała doniesień na temat swojego małżeństwa.

Teraz Pola Wiśniewska przerwała ciszę w tym temacie i napisała wprost, że jej dzieci dowiedziały się o wszystkim właśnie z oświadczenia Michała Wiśniewsiego.

Oświadczenie mojego męża jest jego perspektywą. To, co mogę potwierdzić, to fakt, że się rozstajemy. Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły, ze względu zarówno na młodsze, jak i na starsze dzieci, które o tej sytuacji dowiedziały się z opublikowanego wideo. To dla nas naprawdę trudne. napisała Pola Wiśniewska.

Na ten moment najważniejsze jest dla mnie dobro dzieci i zachowanie spokoju w tym czasie, dlatego to jedyne oświadczenie w tej sprawie dodała.

Poli i Michałowi Wiśniewskim życzymy dużo siły w tym trudnym dla nich czasie.

